Действия властей Украины, которые привели к блокировке сразу нескольких телеканалов, стоит самым внимательным образом изучить международным организациям. В этом уверены в Кремле.

Напомним, что ранее из-за решения Владимира Зеленского о блокировке некоторых телеканалов страны представители партии ОПЗЖ заявляли даже про "инициацию импичмента".

По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, ситуация с ограничениями не укладывается в международные правовые нормы, её нужно внимательно оценить. В Кремле тактику, выбранную Зеленским, осуждают.

"Безусловно, ограничение и даже запрет деятельности телеканалов — это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ.

Подобное решение властей по ограничению работы СМИ — это, конечно, те события, на которые наверняка следует обратить внимание таким организациям, как ОБСЕ и другим международным организациям", — сообщил Песков для СМИ.