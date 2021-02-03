Пушков рассказал о необходимом для США "ядерном ликбезе"

Свою точку зрения по поводу выкладок американского адмирала, отметившего высокую вероятность ядерной войны с РФ и Китаем, представил сенатор Алексей Пушков.

Напомним, что ранее в рамках специальной статьи адмирал Чарльз Ричард обрисовал перспективы и шансы на будущий конфликт. По его мнению, Россия и Китай прибегнут к ядерному оружию, если увидят "угрозу своему политическому строю и государству".

По мнению Пушкова, Пентагону стоит задуматься: понимают ли американцы, что такое ядерная война?

"Пусть фильмы хоть посмотрят — "На следующий день", скажем. Необходимый ядерный ликбез", — посоветовал Пушков в Twitter.

Также сенатор отметил: военным США стоит думать скорее о том, как не допустить ядерной войны, а не о попытках её провоцирования.