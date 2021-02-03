Пушков рассказал, почему Зеленский спросил Байдена про НАТО

Вопрос Зеленского про НАТО — лишь повод вспомнить, что за всеми попытками вступить в блок видно желание некоторых украинских "политиков" вступить в войну с Россией.

Напомним, что ранее Зеленский в ходе интервью для американского HBO решил спросить Байдена, когда же страну примут в НАТО. По мнению сенатора Алексея Пушкова, высказанному через Twitter, такой вопрос отражает вполне понятные стремления.

"Зеленский задал вопрос Байдену: "Почему Украина ещё не в НАТО"? Вряд ли Байден сочтёт нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса", — уточнил Пушков.

Напомним, что ранее Украина активно работала над вступлением в НАТО — власти анонсировали комплекс мер, который должен был помочь "подтянуть" украинскую армию до стандартов блока. В частности, уже изменены воинские звания.