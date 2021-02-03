DM: Блинкен поддержал несанкционированные акции в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко осудил "чрезмерное подавление протестующих" в России, назвав их "глубоко оскорбляющими демократию" и сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают "возможные ответные меры".

В интервью Daily Mail Блинкен признал, что несмотря на сложную внутреннюю ситуацию в США в переходный период, который там всё ещё продолжается, страна "реагировала и будет реагировать на подобные вызовы" в своём стремлении укрепить демократию и права человека за рубежом.

"США по-прежнему подают пример, когда решают проблемы. Мы делаем это при полном дневном свете и полной прозрачности. Мы боремся со своими проблемами перед всем миром", — И мы глубоко обеспокоены жестоким подавлением людей, осуществляющих свои права на мирный протест против своего правительства, права, которые им гарантированы Конституцией России, — сказал он. — Аресты, насилие, применяемое полицией, вызывают глубокую тревогу. И конечно, сам арест господина Навального, который, по-видимому, спровоцировал это, также глубоко беспокоит нас".

По его словам, российское правительство "делает большую ошибку", если считает, что это касается Америки.

"Президент и его администрация рассматривает ответ на действия против Навального, а также вмешательство России в выборы 2020 года, взлом SolarWinds и предполагаемые награды за американских солдат в Афганистане", — повторил в очередной раз Блинкен.

Голова Госдепа болит ещё и за Китай

Отвечая на вопросы журналиста издания, Блинкен раскритиковал действия Китая в Гонконге, заявив, что он действовал "вопиюще", и что Соединенные Штаты "должны принять людей, спасающихся от репрессий":

"Если они являются жертвами репрессий со стороны китайских властей, мы должны сделать что-то, чтобы дать им убежище".

Он также назвал "отсутствие прозрачности" в отношении коронавируса в Китае "глубокой проблемой", заявив, что Пекин далек от того, чтобы разрешить экспертам доступ к местам, где был обнаружен коронавирус.