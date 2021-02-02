Лавров рассказал, каким образом Россия может остаться в ДОН

Несмотря на то, что ранее Москва сделала заявление о начале процедур выхода из ДОН, они ещё не проводились. Таким образом, возможен пересмотр решения России по ДОН.

Комментируя ситуацию с ДОН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил: официальное уведомление "депозитариям договора" ещё не было представлено.

"Мы объявили о том, что мы приняли такое решение. Но процесс выхода начнётся с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора", — уточнил Лавров для СМИ.

Конечно, решение остаётся за Вашингтоном: возможно, там захотят "предпринять соответствующие шаги". Так что в дальнейшем возможно будет говорить и о "восстановлении" ДОН.