Эксперт предостерёг власти от смены законов "на горячую голову"

Несмотря на массовые акции протеста, в которых участвовали в том числе дети, стараться как можно быстрее менять законы не стоит. Регулировка "на горячую голову" чревата большим числом проблем.

Комментируя ситуацию с законами и протестами, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал: конечно же, вопрос будет тщательно изучен, эксперты разберутся в ситуации.

"Я не уверен, что на горячую голову надо менять законодательство, но то, что детей вытаскивают, прикрытие детьми — это совершенно неправильно. Мы все должны жить в правовом поле. Надо всё проанализировать", — сообщил Крашенинников на презентации своей книги "Советское право. Итоги" в Екатеринбурге.

Напомним, что ранее власти были удивлены и возмущены фактом участия в протестах 23 и 31 января большого количества несовершеннолетних.