Оценил и сравнил лунные программы России и США гендиректор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По его мнению, российская программа выгоднее.
Рогозин написал сообщение в Telegram, в котором подчеркнул: если приводить цифры, наша программа дешевле американской в десять раз, но при этом не менее важна и полезна.
"У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших учёных", — уверен Рогозин.
Ранее Рогозин отметил, что в "лунных гонках" Россия участия не примет, потому что не совсем понятно, для чего они устраиваются. Наиболее важный момент, отметил глава госкорпорации, состоит в том, чтобы "видеть приоритеты и срезать углы".
"Нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит", — резюмировал Рогозин.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".