Рогозин о лунной программе: не надо бежать за лидером в шляпе ковбоя

Оценил и сравнил лунные программы России и США гендиректор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. По его мнению, российская программа выгоднее.

Рогозин написал сообщение в Telegram, в котором подчеркнул: если приводить цифры, наша программа дешевле американской в десять раз, но при этом не менее важна и полезна.

"У нас есть своя лунная программа, она "весит" раз в десять дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших учёных", — уверен Рогозин.

Ранее Рогозин отметил, что в "лунных гонках" Россия участия не примет, потому что не совсем понятно, для чего они устраиваются. Наиболее важный момент, отметил глава госкорпорации, состоит в том, чтобы "видеть приоритеты и срезать углы".