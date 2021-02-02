Правительство отказалось от идеи введения продуктовых карточек

Идея с продовольственными карточками для нуждающихся граждан, ранее бурно обсуждаемая в Сети, не нашла поддержки во властных коридорах.

По данным, которые озвучил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков, на текущий момент в приоритетном порядке планируют реализовать такие меры поддержки нуждающихся, которые направлены на "вывод семей из бедности в долгосрочной перспективе".

"Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается", — подчеркнул Беляков.

Напомним, что суть новых продовольственных карточек заключалась в следующем. Малоимущие должны были получить специальные карты, которыми можно оплачивать ряд важных продуктов — например, рыбу, овощи и мясо. Таким образом с людей получилось бы снять часть финансовой нагрузки.

Однако практически сразу появились очевидные вопросы: кто будет финансировать данное начинание и кому конкретно выдавать карточки. В итоге идею отложили "в долгий ящик".