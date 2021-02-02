Жителей Дальнего Востока сделали "авиационными льготниками"

Успешно подготовлено и подписано постановление, которое позволяет всем жителям Дальнего Востока пользоваться льготными программами авиаперевозок. Данные приводит пресс-служба кабмина России.

Подписал документ премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в нём уточняется, что все жители, зарегистрированные в ДФО, смогут купить билет на авиарейс по специальной цене.

"Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством. В списке таких рейсов 21 маршрут", — уточняют в пресс-службе.

Напомним, что ранее льготные билеты могли купить лишь некоторые категории жителей региона. К ним относились мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды, члены многодетных семей.