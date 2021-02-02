В России задумались о создании собственного аналога ЕСПЧ

Владимир Путин поручил Верховному суду и Министерству юстиции проанализировать целесообразность создания в стране собственного суда по правам человека, аналога международного ЕСПЧ.
Согласно приказа, опубликованного на сайте Кремля, предложения по созданию Национального института для рассмотрения дел о правах должны быть готовы до 1 июня.
Напомним, впервые идея была озвучена 10 декабря членом Президентского Совета по правам человека Евгением Мысловским.
"Ваша идея создания российского суда по правам человека нуждается в проработке, - ответил тогда Путин. - Это учреждение потребует финансирования и системных изменений. Но в принципе, сама идея правильная."
Как сообщала ранее "Правда.Ру", согласно принятым изменениям Конституции РФ, закон страны теперь главенствует над решениями международных органов.
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