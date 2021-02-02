В России задумались о создании собственного аналога ЕСПЧ

Владимир Путин поручил Верховному суду и Министерству юстиции проанализировать целесообразность создания в стране собственного суда по правам человека, аналога международного ЕСПЧ.

Согласно приказа, опубликованного на сайте Кремля, предложения по созданию Национального института для рассмотрения дел о правах должны быть готовы до 1 июня.

Напомним, впервые идея была озвучена 10 декабря членом Президентского Совета по правам человека Евгением Мысловским.

"Ваша идея создания российского суда по правам человека нуждается в проработке, - ответил тогда Путин. - Это учреждение потребует финансирования и системных изменений. Но в принципе, сама идея правильная."

Как сообщала ранее "Правда.Ру", согласно принятым изменениям Конституции РФ, закон страны теперь главенствует над решениями международных органов.