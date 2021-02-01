Володин рассказал, какой фактор важен для диалога с США

Смена власти в США располагает к некоторому "освежению" отношений с Россией. И российские политики всегда готовы к совместной работе, к диалогу — но при определённом условии.

Рассказывая о построении диалога с США, председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил: нужно взаимно уважать интересы друг друга и избегать "двойных стандартов".

"Наша страна открыта к диалогу, парламент также открыт, но при условии взаимного уважения и отсутствия двойных стандартов. Но многое зависеть от того, готов ли к такой форме взаимодействия Конгресс США", — высказал свою точку зрения Володин.

Напомним, что ранее в США показали скорее готовность идти привычным курсом "лидера всех во всём мире", не забывая и про "двойные стандарты". В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: мир без "руководящей роли США" будет неустойчив.