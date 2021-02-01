Стало известно, бывал ли Путин во "дворце" в Геленджике

Президент России Владимир Путин не посещает стройки частного характера. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, бывал на глава государства во "дворце" в Геленджике.