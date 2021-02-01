Президент России Владимир Путин не посещает стройки частного характера. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, бывал на глава государства во "дворце" в Геленджике.
"Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал", — пояснил представитель Кремля.
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