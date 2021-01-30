Распознавание лиц подсказывает их политическую ориентацию

Алгоритм распознавания лиц смог правильно идентифицировать консервативную и либеральную ориентацию значительно лучше, чем чем через опросники, и предположений социальных психологов, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В исследовании использовались фотографии в социальных сетях 1 085 795 участников, включая 347 000 цветных людей из Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, а также заявленные ими политическая ориентация, возраст и пол, чтобы определить политические наклонности.Анализируемые фотографии сочетали в себе множество потенциальных признаков политической ориентации, начиная от выражения лица и самопрезентации и заканчивая морфологией лица, говорит исследователь.

Алгоритм распознавания лиц с открытым исходным кодом извлек более 2000 точек данных для исследования, которые затем были перекрестно проверены для сравнения изображений с либеральными и консервативными лицами.

Согласно результатам, представленным в статье, алгоритм смог правильно предсказать политическую ориентацию в 72% случаев в самом большом используемом наборе данных. Точность варьировалась между 70-73% для всех наборов данных и 65-71% после контроля демографических данных.

Автор отмечает, что этот анализ не подразумевает, что либералы и консерваторы имеют врожденно разные лица, а скорее, что другие черты лица объясняют предсказуемость политической ориентации. Эти выводы могут иметь огромное влияние, когда они применяются к большой выборке населения, например, во время предвыборнеой кампании, заключает он.

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Scientific Reports

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