Хинштейн рассказал о штрафах за незаконное ношение формы

Продолжается работа над новыми штрафами для любителей незаконно носить форму различных ведомств, в том числе военную. Ранее вопрос поднимали из-за ряда случаев на митингах 23 января.

Напомним, что 23 января некоторые протестующие устраивали своеобразный перформанс, надевая форму Росгвардии или полиции, а затем демонстративно срывли с неё погоны и иные атрибуты властных структур.

Наказание за такое поведение нужно ужесточить, уверен глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями", — уточнил для СМИ Хинштейн.

На данный момент, добавил он, протестующие могут отделаться штрафом всего в 1500 рублей, что неприемлемо.