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Хинштейн рассказал о штрафах за незаконное ношение формы

Политика

Продолжается работа над новыми штрафами для любителей незаконно носить форму различных ведомств, в том числе военную. Ранее вопрос поднимали из-за ряда случаев на митингах 23 января.

Хинштейн рассказал о штрафах за незаконное ношение формы

Напомним, что 23 января некоторые протестующие устраивали своеобразный перформанс, надевая форму Росгвардии или полиции, а затем демонстративно срывли с неё погоны и иные атрибуты властных структур.

Наказание за такое поведение нужно ужесточить, уверен глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Мы готовим инициативу, которой предложим установить повышенную ответственность за незаконное ношение военной и иной приравненной к ней формы, если это сопровождается какими-либо фейковыми действиями и заявлениями", — уточнил для СМИ Хинштейн.

На данный момент, добавил он, протестующие могут отделаться штрафом всего в 1500 рублей, что неприемлемо.

"Я думаю, речь пойдёт о каких-то более осязаемых цифрах.

Полагаю, что мы успеем это сделать в весеннюю сессию, Государственной думе не так много осталось работать", — резюмировал политик.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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