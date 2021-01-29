Приключения гимна России на YouTube закончились благополучно

Благополучно завершились приключения гимна России на YouTube: запись можно снова слушать без всяких ограничений. В YouTube признали, что данные о блокировке были поданы "в нарушение правил".

Напомним, ранее представители Broadcast Music, Inc. (BMI), воспользовавшись алгоритмами YouTube, подали на гимн России жалобу. В качестве причины они указали несоблюдение авторских прав.

"Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", — предоставили комментарий в пресс-службе Google, данные приводит РИА "Новости".

Представители РКН ранее отреагировали на действия Google: в ведомстве назвали ситуацию "неприкрытым и недопустимым хамством".

К счастью, закончилась она благополучно: оказалось, что на национальные гимны (равно как и на национальные символы) понятие "авторское право" не распространяется.