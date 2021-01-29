Три в одной: сработает ли "объединение" партий? Мнения экспертов

Новая партия, образованная из "Справедливой России", "Патриотов России" и "За правду", пока малоизвестна россиянам, но уже набирает неплохие "рейтинги поддержки". За неё посчитали возможным отдать голос примерно 46% респондентов, которых опросил ВЦИОМ.

Какие перспективы у нового блока? Эксклюзивно для "Правды. Ру" вопрос осветили сразу два эксперта:

Максим Чирков , доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ;

, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ; Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Два варианта синергии: поверят ли люди

Начинает обсуждение Алексей Мартынов: эксперт подчёркивает, что существует достаточно распространённое, но при этом дилетантское мнение. Якобы от подобных "слияний" рейтинги не складываются, не случается синергии.

Синергия происходит в любом случае — однако возможны два её варианта, позитивный и негативный.

При позитивном синергия позволяет реализовать качественный скачок, который будет подпитываться мощным общественным запросом на левые идеи, на идеи справедливости, солидарности и так далее.

"С другой стороны, может быть и обратная синергия. То есть каждый может потерять, доверия будет меньше", — рассказывает Мартынов.

Перспективы и рейтинги: электорат оценит

Продолжает обсуждение Максим Чирков: стоит помнить, что у "базы" нового блока, у "Справедливой России", традиционно самый низкий "антирейтинг". То есть из всех парламентских партий меньше всего негатива люди высказывают именно в сторону "СР".

"С моей точки зрения, такие высокие показатели людей, которые не против проголосовать за новую партию, вполне закономерны. Потому что политические предпочтения могут быть разные, но идеи социальности, социальной справедливости ("Справедливая Россия" — это социал-демократическая партия) на самом деле близки очень большому количеству людей", — отмечает Чирков.

С политической точки зрения, продолжает он, сейчас весьма хорошее время для умеренно левых, социалистов, социал-демократов. И тенденция роста их популярности видна в очень многих развитых и динамично развивающихся странах.

"В принципе, мне кажется, что это новое объединение очень и очень жизнеспособно и очень перспективно. И в преддверии выборов в Государственную Думу, несмотря на то, что вот эти присоединяемые к "Справедливой России" партии имеют достаточно невысокий рейтинг, в любом случае этот рейтинг складывается", — напоминает Чирков.

Таким образом, новый блок привлечёт электорат, который лучше всего характеризуется словом "стабильный". Это люди, готовые голосовать за блок постоянно.

"Партия из партий": давно известный рецепт успеха?

Кроме того, у "СР" достаточно интересная история по части "объединений": более 10 лет назад данная партия тоже "родилась" из союза нескольких блоков.

"Все помнят, что "Справедливая Россия" объединилась с партией "Жизнь", с партией "Родина", "Партией Пенсионеров". Плюс там было ещё несколько партий. И, как показала практика, такая трансформация очень положительно влияет на рейтинг", — резюмирует Чирков.

При этом говорить о том, что "сильная" партия поглощает "слабые", не стоит. Просто более многочисленная партия поглощает менее многочисленные. Как видно из ситуации, функционеры из присоединяющихся партий будут очень востребованы "Справедливой Россией", будут участниками избирательных кампаний.