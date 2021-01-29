Вашингтон обвинил Москву в хранении химоружия. Наши дипломаты ответили

Вашингтон в очередной раз предпочёл вместо работы заниматься спекуляциями. Москва в недоумении: из США снова слышна риторика, касающаяся "запасов химического оружия" в России.

Российская сторона просит Штаты не использовать бездоказательные обвинения, а также заняться собственной программой по ликвидации химического оружия. У России данного оружия нет — все запасы успешно ликвидированы.

"Российская сторона неоднократно просила зарубежных партнёров поделиться информацией и предлагала наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными. Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия", — сообщил через Facebook посол России в США Анатолий Антонов.

Посол отметил, что в Вашингтоне всё ещё не завершили программу по уничтожению химоружия, так что Штатам стоит "прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны".