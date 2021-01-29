Пушков оценил поведение украинской делегации в ПАСЕ

Полномочия российской делегации в ПАСЕ были подтверждены в полном объёме большинством голосов, несмотря на попытки украинской стороны помешать этому.

Украине не удалось оспорить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Оскорбления в адрес России и её президента Владимира Путина оказались недостаточно убедительными аргументами. Резолюцию, ратифицирующую мандат российской делегации в полном объёме, в ПАСЕ приняли большинством голосов.

"Время идёт — ничего не меняется: в 2014-м в зале ПАСЕ раздавались истеричные вопли Ирины Геращенко и расистские выкрики её коллег по делегации. И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России", — оценил ситуацию российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что успешное подтверждение полномочий делегации от России в ПАСЕ — признак, который указывает на готовность к диалогу. По его словам, "русофобское меньшинство", желающее принизить Россию, осталось вне игры.