Новая российская партия набирает 46% голосов. Пока - "виртуальных"

Интересные данные опроса ВЦИОМ: за новую партию, которая получился из "СР", "За правду" и "Патриотов России", пожелали отдать голоса более 45% россиян.

Данные привёл руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. На заседании, посвящённом вопросам формирования новой партии, он отметил: пока событие не имело широкого резонанса, но поддержка уже ощутима.

"Несмотря на то, что пока резонансность не очень высокая, тем не менее при ответе на вопрос о допустимости проголосовать за объединённую партию 46% уже сегодня заявляют о том, что они рассматривают для себя такую возможность", — уточнил Мамонов.

Интересно, что "лидером" блока неформально стал Сергей Миронов: политик набрал примерно 28% голосов в свою поддержку. Однако более половины опрошенных (53%) точно ответить на вопрос о "лидере" не смогли.