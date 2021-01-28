Успешное подтверждение полномочий делегации от России в ПАСЕ — признак, который указывает на готовность к диалогу. "Русофобское меньшинство", желающее принизить Россию, осталось вне игры.
Напомним, ранее в ПАСЕ некоторые делегации (в том числе украинская) решили "насолить" России и оспорили полномочия нашей делегации.
Прокомментировать ситуацию решил глава Комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий. По его словам, попытки "Украины и стран Балтии" не привели к успеху.
"Полномочия России в ПАСЕ подтверждены в полном объёме. Все поправки Украины и стран Балтии с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов.
Это значит, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента.
Россия сохраняет своё присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую", — высказался Слуцкий через Telegram.
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