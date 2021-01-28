Пушков рассказал, какой факт пора осознать генсеку НАТО

НАТО в целом и генсеку блока в частности стоит понять, что мир, работающий "по правилам трёх-четырёх западных столиц", долго не продержится. Так что разговоры о том, что членам НАТО нужно наращивать бюджет "на оборону", не совсем логичны.

Напомним: ранее Йенс Столтенберг, генсек НАТО, обратился к членам блока с пожеланием "увеличить расходы на оборону". В качестве причин он указал Россию и Китай, которые рассматриваются как "вызов демократии и ценностям Запада".

Прокомментировать слова Столтенберга решил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он выразил своё мнение через Twitter.