НАТО в целом и генсеку блока в частности стоит понять, что мир, работающий "по правилам трёх-четырёх западных столиц", долго не продержится. Так что разговоры о том, что членам НАТО нужно наращивать бюджет "на оборону", не совсем логичны.
Напомним: ранее Йенс Столтенберг, генсек НАТО, обратился к членам блока с пожеланием "увеличить расходы на оборону". В качестве причин он указал Россию и Китай, которые рассматриваются как "вызов демократии и ценностям Запада".
Прокомментировать слова Столтенберга решил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он выразил своё мнение через Twitter.
"Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец.
Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного, тем более — на право бывшего сильного", — написал сенатор.
Юлия Кичемасова рассказала, что родила 90-летнему актёру дочь, которую Краско с радостью принял как родную.