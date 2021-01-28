Навального просьба не беспокоить: "Дворец Путина" стал лотом на ЦИАН

Необычный лот появился на портале по работе с недвижимостью ЦИАН. Один из пользователей захотел продать "дворец Путина".

"Шикарная резиденция расположена на мысе Идокопас, который находится на берегу Чёрного моря в поселке Прасковеевка", — указывает продавец на выгодное расположение объекта.

По мнению продавца, объект стоит 4 957 777 777 рублей, за один "квадрат", таким образом, нужно отдать 280 243 рублей. Продавец (зарегистрированный как Максим Григорян) отмечает в описании лота: резиденция "шикарная", но "не для всех".

"Навального просьба не беспокоить", — уточняется в описании.

Год постройки объекта — 2015, тип — "кирпичный". Есть возможность утром сходить "на хоккей", выпить "своего вина" и посетить кальянную, продолжает заманивать потенциальных покупателей риэлтор.

На 28 января лот отмечен как "снятый с публикации".