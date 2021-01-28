Путин в Давосе: итоги выступления

После 12-летней паузы Давос снова услышал речь Владимира Путина. Российский лидер, выступая в онлайн-формате, обрисовал картину текущих событий и привёл в пример кризисные 30-е годы прошлого столетия.

Тезисно о том, чему уделил внимание российский лидер — специально для наших читателей.

30-е и 20-е: меткое сравнение

Путин уточнил, что кризис 1930-х годов, известный также как "Великая депрессия", тоже бросил вызов мировой экономике, миропорядку. При этом на сегодняшний день осталась актуальной проблема социального расслоения. Из-за расслоения происходит "кидание в крайности": население готово рассмотреть даже крайне радикальные идеи. При этом в развитых странах данная проблема стоит намного острее.

Ключ к кризису: работа с обществом

Именно проблемы общества, проблемы, которые касаются в первую очередь обычных людей, становятся для государств важнейшими. Населению в любой стране нужны нормальные доходы, качественная медицина, хорошее образование.

Барьеры и санкции: проблема остаётся

Некоторые страны остаются приверженцами политики барьеров и санкций. Попытки санкционных войн могут привести к применению и военных сил, что в текущей ситуации — крайне опасная перспектива.

Цифровые гиганты "расправили плечи"

На фоне мирового кризиса остаются вопросы к IT-гигантам, которые становятся всё более значимым фактором даже в политической жизни некоторых стран. Кое-где дошло до того, что IT-компании осмелились открыто начать конкурентные действия против государства. Важную роль в такой стратегии играет и рост прибыли данных компаний.

Эпоха однополярного мира закончена

Но стоит помнить, что по сути она и не начиналась: страны стали свидетелями лишь попыток воздвигнуть "полюс силы", которые не закончились успехом.