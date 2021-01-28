Правозащитники: в Белоруссии действует режим "подавления инакомыслия"

Новые данные поступили от Amnesty International, международной организации, в которой занимаются вопросами правозащиты. Эксперты AI оценили ситуацию в Белоруссии и сделали вывод: правосудия в стране нет.

По итогам выборов президента 2020 года в стране установился режим "подавления инакомыслия", пишут эксперты. Более того, вся система правосудия оказалась использована для наказания населения.

"Хотя белорусские власти признали, что с начала демонстраций в августе 2020 года получили более 900 жалоб на злоупотребления со стороны полиции, против сотрудников правоохранительных органов не было возбуждено ни одного уголовного дела. Напротив, в отношении мирных демонстрантов, многие из которых стали жертвами пыток и жестокого обращения, были возбуждены сотни уголовных дел", — указано в документе

При этом в Amnesty International подчёркивают, что у них есть и доказательства: "задокументирована гибель по меньшей мере четырёх человек".

В международном сообществе, уверены эксперты AI, стоит активнее работать по этому вопросу, а властям других стран — использовать все рычаги для того, чтобы белорусские власти прекратили топтать права человека.