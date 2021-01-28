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Путин: наращиванием долгов восстановить экономику не удастся никому

Политика » Власть » Кремль

Увеличение долговой нагрузки больше не может использоваться как способ стимулирования экономического роста.

Путин: наращиванием долгов восстановить экономику не удастся никому

Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного экономического форума, проходившего в онлайн-формате в Давосе.

По его словам, посткризисное восстановление экономики идёт тяжело, и миру нужны новые модели развития.

"Если 20-30 лет назад эту проблему можно было решить с помощью стимулирующей макроэкономической политики, то сегодня эти механизмы достигли своего предела", — сказал Путин.

Российский президент считает, что подпитка экономического роста за счёт привычного для ряда стран наращивания частного долга сейчас становится "принципиально невозможной", потому что лишь "раздувает пузырь финансовых активов", что, в свою очередь, углубляет разрыв между богатыми и бедными.

В своём выступлении Путин особо отметил, что глобализация привела к значительному увеличению прибылей крупных транснациональных корпораций и, прежде всего, американских и европейских компаний, причём только один процент населения мира получает от этого выгоду.

"За последние 30 лет реальные доходы людей, живущих в большинстве развитых стран, стагнировали, а стоимость образования и медицинских услуг росла. Миллионы людей, даже в богатых странах, больше не видят перспективы повышения своих доходов", — сказал Путин.

Пандемия только усугубила проблемы и дисбалансы, которые уже накопились в мире, по словам российского президента, который отметил, что в прошлом году мировая экономика пережила самый большой спад со времен Второй мировой войны.

"Рынок труда потерял около 500 миллионов рабочих мест, и хотя половина из них была восстановлена, оставшиеся 250 миллионов — это всё ещё очень тревожная цифра", — сказал Путин, отметив также, что всего за девять месяцев 2020 года доходы населения сократились на $3,5 трлн.

"Это число постоянно растёт, а значит, растёт и социальная напряжённость", — сказал Путин.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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