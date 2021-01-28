Путин: наращиванием долгов восстановить экономику не удастся никому

Увеличение долговой нагрузки больше не может использоваться как способ стимулирования экономического роста.
Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного экономического форума, проходившего в онлайн-формате в Давосе.
По его словам, посткризисное восстановление экономики идёт тяжело, и миру нужны новые модели развития.
"Если 20-30 лет назад эту проблему можно было решить с помощью стимулирующей макроэкономической политики, то сегодня эти механизмы достигли своего предела", — сказал Путин.
Российский президент считает, что подпитка экономического роста за счёт привычного для ряда стран наращивания частного долга сейчас становится "принципиально невозможной", потому что лишь "раздувает пузырь финансовых активов", что, в свою очередь, углубляет разрыв между богатыми и бедными.
В своём выступлении Путин особо отметил, что глобализация привела к значительному увеличению прибылей крупных транснациональных корпораций и, прежде всего, американских и европейских компаний, причём только один процент населения мира получает от этого выгоду.
"За последние 30 лет реальные доходы людей, живущих в большинстве развитых стран, стагнировали, а стоимость образования и медицинских услуг росла. Миллионы людей, даже в богатых странах, больше не видят перспективы повышения своих доходов", — сказал Путин.
Пандемия только усугубила проблемы и дисбалансы, которые уже накопились в мире, по словам российского президента, который отметил, что в прошлом году мировая экономика пережила самый большой спад со времен Второй мировой войны.
"Рынок труда потерял около 500 миллионов рабочих мест, и хотя половина из них была восстановлена, оставшиеся 250 миллионов — это всё ещё очень тревожная цифра", — сказал Путин, отметив также, что всего за девять месяцев 2020 года доходы населения сократились на $3,5 трлн.
"Это число постоянно растёт, а значит, растёт и социальная напряжённость", — сказал Путин.
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