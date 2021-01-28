В МВД поступило предложение заморозить выплаты "иностранным агентам"

Новостные агентства и предвыборные группы, получающие наличные деньги из-за рубежа, надо лишить возможности тратить их в России.

С таким предложением выступил Антон Орлов директором Института изучения современной политики, сообщает RT, получивший копию его письма, адресованного министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

"Разработанный Антоном Орловым проект правил фактически запретит группам, зарегистрированным в качестве "иностранных агентов", осуществлять финансовые выплаты физическим лицам", — сообщает издание.

Орлов утверждает в своем заявлении, что одна из таких организаций, как было продемонстрировано, "организовывала несанкционированные уличные политические акции в российских городах."

Он добавил:

"В то же время представители организации распространили информацию в социальных сетях и в СМИ о том, что они готовы оплатить штрафы граждан, полученные в результате совершения правонарушений на этих мероприятиях."

Напомним, российский сенатор Андрей Климов, заявил в воскресенье телеканалу "Россия-1", что уличные протесты, организованные в поддержку блогера Алексея Навального в минувшие выходные, были организованы из-за пределов страны: