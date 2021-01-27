Рябков назвал условие, при котором РФ может выйти из нового СНВ

На следующий день после того, как Москва и Вашингтон договорились о долгожданном продлении действия нового договора о сокращении ядерных вооружений СНВ, замглавы российского МИД Сергей Рябков предупредил, что сделка может не состояться, если США "будут действовать неправильно".

Выступая перед журналистами, Рябков предостерег Вашингтон от любых "деструктивных действий или попыток подорвать национальную безопасность России", отметив, что это может привести к тому, что Москва примет решение о "выходе из договора"."

" Все положения, все заявления, все элементы о праве на выход из ратификации 2011 года остаются в силе", — сказал Рябков.

Дума "дала добро" на продление СНВ

27 января Государственная дума единогласно проголосовала за продление действия нового договора СНВ, срок действия которого истекает 5 февраля.

После телефонного разговора, состоявшегося накануне между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным, обе страны решили ввести в действие пункт о продлении на пять лет.