"Мир стоял на пороге развёртывания гонки вооружений": Володин о ДСНВ

Работа по ДСНВ важна для всего мирового сообщества. Если бы стороны не пришли к соглашению, последствия мог бы ощутить весь мир: "гонка вооружений" была бы не за горами.

Комментируя важность ДСНВ, спикер ГД Вячеслав Володин подчеркнул: президент России сделал всё, чтобы документ можно было продлить.

"Это важнейшее решение, его нельзя переоценить. Мир стоял на пороге развёртывания гонки вооружений. Наш президент делал всё для того, чтобы этот договор, соглашение о наступательных вооружениях, было продлено. Вчерашний разговор закончился тем, что мы сегодня этот вопрос будем рассматривать. Это на самом деле важно для всего мира", — рассказал Володин на заседании Госдумы 27 января.

Напомним, одобрить работу по ДСНВ решили также в Пекине: МИД КНР уверен, что действия сторон помогут "сохранить безопасность мира".