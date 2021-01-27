Пять тысяч с Путиным: новая идея от депутата Госдумы

Необычная идея от депутата Госдумы Сергея Калашникова. По его мнению, в России "было бы логично" начать печатать на купюрах изображение Путина.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике пояснил свою точку зрения для радио "Говорит Москва".

Напомним, что ранее в Штатах придумали украсить купюру в 20 долларов изображением чернокожей активистки Гарриет Табмен. Она известна тем, что сумела сбежать из рабства и боролась за свободу других рабов, освободив около 70 человек.

"Размещение рабов на купюрах, это, с одной стороны, увеличивает напряжение в обществе. Потому что выносит проблему рабства в Америке, скажем так, в первый ряд политических сегодняшних проблем. Рабством прикрывают совершенно другие политические проблемы, существующие в США", — высказался Калашников.

Далее депутат развил мысль: в России "нужно внести закон — разместить на пятитысячные купюры Владимира Владимировича Путина".