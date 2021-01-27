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Песков отказался назвать имя настоящего хозяина "дворца Путина"

Политика » Власть » Кремль

Официальный представитель Кремля отклонил просьбы раскрыть истинного владельца крупного поместья, получившего в интернете название "Дворец Путина", о котором на прошлой неделе в YouTube появилось видео, опубликованное ФБК*.

Песков отказался назвать имя настоящего хозяина "дворца Путина"

Напомним, в двухчасовом фильме, Алексей Навальный утверждает, что у президента России есть большое поместье недалеко от черноморского города Геленджик, в 200 километрах к северу от Сочи.

Ранее Владимир Путин на онлайн-встрече со студентами прокомментировал это видео. Подробнее — здесь.

Во вторник, выступая перед прессой, Дмитрий Песков на вопрос: "чей же на самом деле этот дом?" — сказал лаконично, что "собственники-предприниматели."

"Действительно, это большое здание, и оно хорошо известно в Геленджике. Один или несколько человек владеют им прямо или косвенно, — пояснил Песков. — Но вы, наверное, согласитесь, что Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев … это было бы неправильно. Любые вопросы, касающиеся имущества, должны быть направлены в соответствующие органы".

По словам Пескова, у него нет информации о том, посещал ли Путин когда-либо усадьбу.

* имеет статус иноагента

Автор: Ольга Лебедева
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