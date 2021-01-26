Власти России готовы "ритмично выделять" средства на то, чтобы ускорить темпы дорожного строительства в России. В скором времени стране предстоит "сшивание".
Подробности о "сшивании" рассказал Владимир Путин, приехавший 26 января на открытие новой развязки в Химках.
"Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству, "сшиванию страны" у нас большие.
Мы к 2024 году планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог довести до нормативного состояния.
Средства необходимые выделены, всё зарезервировано, и будут ритмично выделяться", — уточнил президент.
Работы, по словам Путина, очень много: дороги будут строить по всей стране, от Калининграда до Владивостока. К счастью, коронавирус не помешал планам на 2020 год, они успешно реализованы. Путин поблагодарил за это рабочих, отметив: следование рекомендациям врачей дало плоды.
"Всё выполнили, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили. И дороги построили", — резюмировал Путин.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.