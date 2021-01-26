Путин пообщался с рабочими и пообещал "сшивать" страну

Власти России готовы "ритмично выделять" средства на то, чтобы ускорить темпы дорожного строительства в России. В скором времени стране предстоит "сшивание".

Подробности о "сшивании" рассказал Владимир Путин, приехавший 26 января на открытие новой развязки в Химках.

"Хочу сказать, что работы будет в ближайшее время достаточно, потому что планы по дорожному строительству, "сшиванию страны" у нас большие. Мы к 2024 году планируем в 105 крупнейших агломерациях страны 85% дорог довести до нормативного состояния. Средства необходимые выделены, всё зарезервировано, и будут ритмично выделяться", — уточнил президент.

Работы, по словам Путина, очень много: дороги будут строить по всей стране, от Калининграда до Владивостока. К счастью, коронавирус не помешал планам на 2020 год, они успешно реализованы. Путин поблагодарил за это рабочих, отметив: следование рекомендациям врачей дало плоды.