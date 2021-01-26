Чиновники займутся вопросом треш-стримов: создана особая группа

Продолжается работа по регулированию так называемых "треш-стримов" — онлайн-трансляций с различным шоковым контентом. Такие съёмки стали широко обсуждаемой темой после скандального случая с блогером Reeflay, в ходе стрима которого скончалась его девушка.

По поступившим данным, чиновники создали специальную группу, в рамках которой и будут обсуждаться вопросы "треш-стримов", в частности, борьба с ними.

"Вопрос всё-таки сложный. Кроме того, он оказался резонансным. Давайте как-то совместно [поработаем], потому что это и регулирование интернет-сферы, и возникают непростые вопросы уголовного права", — уточнил на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству его председатель Андрей Клишас.

Также политик предостерёг коллег от бездумного комментирования ситуации с нашумевшими видеосъёмками. Оказалось, что многие СМИ преподнесли мнение отдельных чиновников как позицию всего Совета Федерации.

"Очень прошу, пожалуйста, подчёркивайте, что это именно ваша точка зрения, потому что воспринимается часто как позиция Совета Федерации. Надо вырабатывать совместный подход и потом уже озвучивать предложения, которые есть", — напомнил Клишас.

В состав группы, помимо политиков, войдут, возможно, представители прокуратуры, эксперты СК и правоведы.