Успешно прошёл первое чтение "физкультурный" законопроект, который позволит россиянам возвращать часть потраченных на спорт средств.
Речь идёт о следующей системе. Если житель страны любит спорт и поэтому регулярно получает "физкультурно-оздоровительные услуги" (например, ходит в фитнес-зал, в бассейн или на корт), то может получить налоговый вычет по НДФЛ.
По уточнённым данным, вернуть получится 13% расходов, но не более 120 тысяч рублей. За один раз возмещению подлежит сумма не более чем в 15,6 тысяч рублей.
По мнению авторов законопроекта, подобная идея поможет улучшить здоровье граждан, привлечёт их к более активному образу жизни.
"Появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан", — приводит пресс-служба Госдумы комментарий Вячеслава Володина.
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