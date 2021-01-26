Более плотно проработать вопрос "фейковой формы" предложили в комитете ГД по информполитике. Речь идёт о наказании для людей, которые демонстративно надевают "эрзацы" формы различных ведомств.
По данным с митингов 23 января, во многих городах протестующие подготовили фальшивые образцы формы полицейских сил. В ходе протестов "фальш-форму" демонстративно рвали, обрывали с неё "погоны" и демонстрировали неуважение, при этом скандируя различные лозунги, относимые к фейкам.
"Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста.
Максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией самой формы.
Хинштейн предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями", — указано в Telegram-аккаунте комитета.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.