Фейковая полицейская форма заинтересовала комитет ГД

Более плотно проработать вопрос "фейковой формы" предложили в комитете ГД по информполитике. Речь идёт о наказании для людей, которые демонстративно надевают "эрзацы" формы различных ведомств.

По данным с митингов 23 января, во многих городах протестующие подготовили фальшивые образцы формы полицейских сил. В ходе протестов "фальш-форму" демонстративно рвали, обрывали с неё "погоны" и демонстрировали неуважение, при этом скандируя различные лозунги, относимые к фейкам.