Косачёв рассказал, к какому "жанру" стоит отнести импичмент Трампа

Если говорить о выборах в США с точки зрения "кинокритика", то всю избирательную кампанию можно сравнить с триллером, а процесс передачи власти — с боевиком.

Импичмент, однако, заслуживает лишь жанра "мыльная опера", причём история из данной "оперы" интересна лишь американцам. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в Facebook.

Напомним, что процесс по импичменту ещё не закончен: дело разберут восьмого февраля. В случае если Трампу действительно объявят импичмент и закрепят это "именем закона", политик уже не сможет участвовать в президентских гонках в будущем.

Новый глава государства Джо Байден высказал между тем свою точку зрения: очень сомнительно, что представители Республиканской партии поддержат данное решение.

А Трамп продолжает терять остатки репутации: политика и бизнесмена не пригласили на Давос-2021.