Если говорить о выборах в США с точки зрения "кинокритика", то всю избирательную кампанию можно сравнить с триллером, а процесс передачи власти — с боевиком.
Импичмент, однако, заслуживает лишь жанра "мыльная опера", причём история из данной "оперы" интересна лишь американцам. Такое мнение высказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в Facebook.
Напомним, что процесс по импичменту ещё не закончен: дело разберут восьмого февраля. В случае если Трампу действительно объявят импичмент и закрепят это "именем закона", политик уже не сможет участвовать в президентских гонках в будущем.
Новый глава государства Джо Байден высказал между тем свою точку зрения: очень сомнительно, что представители Республиканской партии поддержат данное решение.
А Трамп продолжает терять остатки репутации: политика и бизнесмена не пригласили на Давос-2021.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.