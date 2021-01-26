По итогам протестов 23 января комитет Госдумы по информационной политике представил документ, в котором описываются в том числе фейковые данные, распространяемые среди протестующих.
Данные из документа приводят в ТАСС: как оказалось, эксперты комитета направят его как в Роскомнадзор, так и в Генпрокуратуру, чтобы по линии ведомств можно было провести проверку.
"Всего обнаружено 53 тем фейков, каждая из которых может содержать от нескольких однотипных сообщений до десятков постов.
Поиск фейков осуществлялся с использованием ручного и автоматического мониторинга. Наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе TikTok", — сообщают авторы документа.
Однако администрация социальных сетей часто идёт навстречу пользователям, которые жалуются на такого рода контент, и блокируют его. Кроме того, через РКН с соцсетями также ведётся эффективное сотрудничество.
"Данный отчёт депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для принятия мер реагирования. Будут также проработаны подходы к совершенствованию "антифейкового" законодательства", — указан в документе комментарий главы комитета Александра Хинштейна.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.