В Госдуме подготовили документ по фейкам о митингах

По итогам протестов 23 января комитет Госдумы по информационной политике представил документ, в котором описываются в том числе фейковые данные, распространяемые среди протестующих.

Данные из документа приводят в ТАСС: как оказалось, эксперты комитета направят его как в Роскомнадзор, так и в Генпрокуратуру, чтобы по линии ведомств можно было провести проверку.

"Всего обнаружено 53 тем фейков, каждая из которых может содержать от нескольких однотипных сообщений до десятков постов. Поиск фейков осуществлялся с использованием ручного и автоматического мониторинга. Наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе TikTok", — сообщают авторы документа.

Однако администрация социальных сетей часто идёт навстречу пользователям, которые жалуются на такого рода контент, и блокируют его. Кроме того, через РКН с соцсетями также ведётся эффективное сотрудничество.