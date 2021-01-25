"Скучно,девочки": Путин высказался о "своём" дворце

Общаясь в прямом эфире с российскими студентами, Владимир Путин в свойственной ему ироничной манере прокомментировал нашумевший видеоролик, размещённый в интернет и выдаваемый за очередное "расследование" ФБК*. Тот самый, о "дворце президента".
Президент несколькими фразами буквально "умыл" создателей фильма.
"Всё скомпоновали - решили промыть мозги граждан и запустили в интернет".
"Сама информация в ролике, далеко не первой свежести. Она муссируется на протяжении более десятка лет, а сейчас просто удобный случай подвернулся, вот и выложили".
По словам президента, ничего из указанного ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит.
"Скучно, девочки", — цитируя Ильфа и Петрова сказал Путин и напомнил, что видеомонтаж — любимый приём компании Навального, в качестве примера приведя ролик "из бассейна" с собой же в главной роли.
*имеет статус иноагента
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.