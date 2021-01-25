Путин уточнил, в какой профессии хотел бы попробовать свои силы

В День российского студенчества Владимир Путин поделился с будущими специалистами своими мечтами о работе вне политики. Оказывается, у президента давно есть на примете профессия, в которой он хотел бы попробовать свои силы.

Общаясь со студентами в режиме онлайн, Путин рассказал: его давно интересует тема виноделия. После ухода президент хотел бы попробовать свои силы именно в виноделии — но не как в бизнес-проекте.

"Не как бизнесом, а как видом деятельности, я бы этим позанимался. У нас советник есть, Борис Титов, который является владельцем крупной нашей компании с хорошим бекграундом, ещё князю Голицыну это, по-моему, принадлежало всё", — уточнил Путин.

Президент уточнил, что не стремится к виноделию как к бизнесу, потому что такой подход "не его". Да и в целом бизнес Путина не особо интересует.