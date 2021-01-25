В Счётной палате рассказали, чем может закончиться госрегулирование цен

Неожиданные риски работы "государственной руки", отрегулировавшей цены на ряд важных продуктов, спрогнозировали в Счётной палате: документ стал доступен ТАСС. По мнению экспертов ведомства, "регулировка" может привести к дефициту товаров.

Эксперты Счётной палаты представили документ, в котором поделились следующими опасениями:

дефицит, который может возникнуть в результате того, что продавцам невыгодно торговать продуктами по сниженным ценам;

ажиотажный спрос, который может быть связан с желанием перекупщиков или граждан создать "запас" продукции.

Желание властей помочь населению понятно, уточняют авторы документа. Однако не стоит отбрасывать как данные, так и некоторые другие риски.

"Такой шаг (государственное регулирование цен) несёт в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами", — пишут эксперты.

Таким образом, может сложиться парадоксальная ситуация: у поставщиков накопится товар, который "невыгодно" продавать. А затем этот товар выбросят на рынок по более высокой цене.

При этом, согласно классической экономической теории, произойдёт рост предложения. Если граждане страны не сумеют компенсировать этот рост через растущий спрос, то цены опять упадут — либо ситуация повторится ещё раз.