Эксперт: "Не важно, сколько людей вышли на акции протеста"

Во время публикации документального фильма-расследования "Дворец для Путина. История самой большой взятки" Фонд борьбы с коррупцией (организация, признанная иноагентом) обратился с просьбой к соратникам собираться 23 января на акции протеста против задержания и ареста создателя фонда Алексея Навального.

Про митинги Навального: Незаконные акции в рамках закона

О прошедших по российским городам митингам в интервью "Правде.Ру" рассказывает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По мнению эксперта, не важно, какое количество митингующих пришло на акции протеста. Дело в том, что их могло бы быть и больше, просто по различным причинам не все в состоянии были это сделать. Главное, что протестное явление в российском обществе налицо и властям необходимо предпринять прозрачные меры по взаимодействию с гражданским обществом и населением страны. Поэтому безразлично, ради кого или по какой причине люди вышли на улицу.

При этом собеседник "Правды.Ру" отмечает, что граждане России вели себя в целом гораздо спокойнее, чем бунтующие, например, во Франции и США.

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