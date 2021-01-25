Мы туда никогда и не входили: Рогозин удивился исключению из Gateway

Неожиданные новости от Дмитрия Рогозина: представители "Роскосмоса" не входили в группу, работающую над проектом Gateway. Глава "Роскосмоса" удивился "исключению" и прокомментировал событие в Telegram.

Напомним, что проект Gateway представляет собой совместное строительство несколькими странами станции на окололунной орбите. Россия, по доступным данным, также подписала нужные документы (в 2017 году) и стала работать в Gateway.

Однако у главы "Роскосмоса" оказались иные данные. Рогозин подчеркнул: да, документы из NASA действительно поступали. Но Россия в группу Gateway не входила.

"Как можно быть исключённым из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!" — удивился Рогозин.

При этом глава "Роскосмоса" отметил, что Россия желает видеть равноправие среди участников проекта (информация РИА "Новости"). Документы от NASA, по данным Рогозина, поступали "несколько раз", также ведомство проводило специальный брифинг.