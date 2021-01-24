В Кремле знали, что готовятся псевдоразоблачения и информационные атаки на президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин ничего там не делает, у Путина нет "дворца" в Геленджике. Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации. Они не соответствуют действительности, это чистое вранье", — отметил представитель Кремля.