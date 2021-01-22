Навальный пошел ва-банк, "ковидный" ГУЛАГ и транзит власти

Об актуальных проблемах внутренней и внешней политики России говорим в видеопрограмме "Необычная неделя".
Об актуальных проблемах внутренней и внешней политики России главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова в авторской программе "Необычная неделя" говорит с президентом Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики, политологом, политтехнологом Андреем Мироновым.
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Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.