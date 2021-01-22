Песков ответил на вопрос о незаконных уличных акциях

Если говорить о незаконных акциях, которые оппозиционеры любят устраивать на улицах (привлекая туда молодёжь), позиция Кремля однозначна. Такие мероприятия недопустимы, и даже призывы к участию в них могут вызвать негативные последствия.

Комментируя для СМИ вопрос уличных акций, организаторы которых не удосужились их согласовать, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: несоблюдение закона вызовет последствия.

"Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей", — высказался Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что предупреждения могут поступать как по линии МВД, так и от представителей Минпросвещения, и прочих ведомств.