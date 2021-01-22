К поставкам готовы: РФ и Венгрия согласовали документы по "Спутнику V"

Успешно завершены все процедуры, необходимые для поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По данным российского МИД, вопрос поставок обсуждали в том числе в ходе встречи главы Минздрава РФ Михаила Мурашко и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Встреча прошла в пятницу, 22 января.

"Стороны обсудили вопросы реализации договорённостей, достигнутых на 13 заседании межправительственной комиссии, состоявшемся 27 ноября 2020 года в Будапеште. Основным вопросом для обсуждения стало сотрудничество в сфере здравоохранения и, в частности, вопрос поставок российской вакцины "Спутник V" в Венгрию", — пишут в пресс-службе.

Мурашко отметил, что контракт между РФПИ и венгерской стороной успешно подписан.

Напомним, что Венгрия станет первой страной ЕС, которая разрешит применение "Спутника V" на своей территории. Из Брюсселя страну уже предупредили о "последствиях".