Чиновники ЦБ: телефонные мошенники стали использовать новую схему

Предупредить россиян о том, что телефонные мошенники в очередной раз изобрели новую уловку, решили чиновники ЦБ РФ. На этот раз в деле оказались замешаны "фальшивые правоохранители".

По данным пресс-релиза с сайта ведомства, мошенники придумали следующее:

"…представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России", — пишет регулятор.

При этом данные, которые просят мошенники для "разбирательства" остаются прежними: данные с карт, личные данные, сведения о проведённых операциях. Располагая собранными данными, мошенники могут попытаться похитить средства граждан с их счетов.

"Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник", — резюмируют в ЦБ.

Напомним, что ранее о другой "свежей" схеме мошенничества рассказал эксперт "Лаборатории Касперского"