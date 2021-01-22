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Чиновники ЦБ: телефонные мошенники стали использовать новую схему

Политика

Предупредить россиян о том, что телефонные мошенники в очередной раз изобрели новую уловку, решили чиновники ЦБ РФ. На этот раз в деле оказались замешаны "фальшивые правоохранители".

Чиновники ЦБ: телефонные мошенники стали использовать новую схему

По данным пресс-релиза с сайта ведомства, мошенники придумали следующее:

"…представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России", — пишет регулятор.

При этом данные, которые просят мошенники для "разбирательства" остаются прежними: данные с карт, личные данные, сведения о проведённых операциях. Располагая собранными данными, мошенники могут попытаться похитить средства граждан с их счетов.

"Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник", — резюмируют в ЦБ.

Напомним, что ранее о другой "свежей" схеме мошенничества рассказал эксперт "Лаборатории Касперского"

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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