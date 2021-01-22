Эксперты НКЦКИ: Штаты могут устроить кибератаки на Россию

"Симметричный ответ" пришёл от экспертов Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) РФ по "хакерскому вопросу". Эксперты центра рапортуют: со стороны США возможны кибератаки.

Напомним, что ранее Штаты активно обвиняли Россию в хакерских атаках на американские учреждения, в том числе государственные.

По данным с сайта НКЦКИ, стоит принять меры для защиты российских информационных ресурсов. Ведомство рекомендует:

провести работу по информированию о том, как работают фишинг и атаки по принципам фишинга;

организовать аудиторскую проверку средств защиты сетей;

не использовать сторонние DNS-серверы;

внедрять и развивать многофакторую аутентификацию в случае, если используется удалённый доступ.