"Симметричный ответ" пришёл от экспертов Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) РФ по "хакерскому вопросу". Эксперты центра рапортуют: со стороны США возможны кибератаки.
Напомним, что ранее Штаты активно обвиняли Россию в хакерских атаках на американские учреждения, в том числе государственные.
По данным с сайта НКЦКИ, стоит принять меры для защиты российских информационных ресурсов. Ведомство рекомендует:
"В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения ответных атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует принять меры по повышению защищенности информационных ресурсов", — пишут эксперты НЦКЦИ.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.