В Минфине вспомнили про беспошлинный ввоз и решили "затянуть гайки"

Новая идея российских чиновников, которая поможет "подпитать" худеющий бюджет, начинает обретать "форму". Речь идёт о беспошлинном ввозе товаров через таможенные пункты в рамках ЕЭАС.

Напомним, что на данный момент правила позволяют россиянам заказать товары до 500 евро и до 25 кг, не думая о пошлинах. В Минфине, по данным РБК, посмотрели на эти цифры и решили: пора немного "затянуть гайки".

Что предлагают чиновники:

ввести лимит на покупки — не чаще раза в месяц;

если лимит нарушен, то разрешённые 500 евро и 25 кг "ужимаются" до 50 и 10 соответственно.

Мотивация Минфина также представлена: по данным чиновников, мера поможет снизить число злоупотреблений и последующих перепродаж товаров.

Как оказалось, многие товары, которые едут в Россию якобы для личного пользования, на самом деле изначально планируется перепродавать. А на таможне определить, с какой целью везут товар, бывает очень затруднительно.