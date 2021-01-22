Новая идея российских чиновников, которая поможет "подпитать" худеющий бюджет, начинает обретать "форму". Речь идёт о беспошлинном ввозе товаров через таможенные пункты в рамках ЕЭАС.
Напомним, что на данный момент правила позволяют россиянам заказать товары до 500 евро и до 25 кг, не думая о пошлинах. В Минфине, по данным РБК, посмотрели на эти цифры и решили: пора немного "затянуть гайки".
Что предлагают чиновники:
Мотивация Минфина также представлена: по данным чиновников, мера поможет снизить число злоупотреблений и последующих перепродаж товаров.
Как оказалось, многие товары, которые едут в Россию якобы для личного пользования, на самом деле изначально планируется перепродавать. А на таможне определить, с какой целью везут товар, бывает очень затруднительно.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.