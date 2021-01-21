Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия") рассказал "Правде.Ру" о первоочередных законопроектах, над которыми он собирается работать в 2021 году.
"Что касается моих планов и планов моих коллег, то самый первый законопроект, который, я надеюсь, все-таки прошел уже все согласования и должен быть вынесен, это законопроект о денежном довольствовании для ветеранов Великой Отечественной войны на уровне, превышающем или как минимум сопоставимым с пенсиями ветеранов войны с той стороны", - сказал депутат.
По словам Михаила Тимонова, "денежное довольствование наших ветеранов Великой Отечественной войны очень сильно уступает пенсиям тех, кого вроде как тогда они победили".
По его словам, в Мосгордуме депутаты от оппозиции объединяются не по фракциям, а "по степени независимости от исполнительной власти". И, подчеркнул Михаил Тимонов, он с коллегами из разных партийных фракций по-прежнему собирается отстаивать интересы москвичей.
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