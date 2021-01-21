Михаил Тимонов: надеюсь, добьемся повышения пенсий ветеранам ВОВ

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия") рассказал "Правде.Ру" о первоочередных законопроектах, над которыми он собирается работать в 2021 году.

"Что касается моих планов и планов моих коллег, то самый первый законопроект, который, я надеюсь, все-таки прошел уже все согласования и должен быть вынесен, это законопроект о денежном довольствовании для ветеранов Великой Отечественной войны на уровне, превышающем или как минимум сопоставимым с пенсиями ветеранов войны с той стороны", - сказал депутат.

По словам Михаила Тимонова, "денежное довольствование наших ветеранов Великой Отечественной войны очень сильно уступает пенсиям тех, кого вроде как тогда они победили".