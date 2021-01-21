Вакцина вне политики: в РФПИ одобрили действия Венгрии

Решение властей Венгрии, благополучно разрешивших применение "Спутника V", подчёркивает важность отделения политики от заботы о здоровье своего населения. В РФПИ уверены: случившееся — очень важно.

Прокомментировать решение венгерских властей (к которому весьма прохладно отнеслись в ЕС), решил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Очень важно, что они [власти Венгрии] отделили политику от здоровья и жизни людей. Мы с первого дня боролись за то, что вакцина должна быть вне политики, что решения по вакцине должны основываться на безопасности, эффективности, логистике, условиях контракта, а не на политике", — рассказал Дмитриев, выступая на брифинге.

Напомним, в ЕС политику Венгрии в отношении российской вакцины прокомментировали следующим образом: если что-то пойдёт не так, виноваты будут власти страны.